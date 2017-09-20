Вместо лесопарка в Волгограде планируют крематорий

400 тысяч квадратных метров земли Волгограда из лесопарковой зоны планируют перевести в зону кладбищ и крематориев.

На публичных слушаниях, которые пройдут 9 ноября в 18-00 в актовом зале администрации Ворошиловского района, будут обсуждать строительство нового крематория. Предполагается, что его построят в зоне нового Ворошиловского кладбища на улице Нежданова, 38. Слушания нужны, чтобы заручиться общественным мнением на официальный перевод 400 тысяч квадратных метров с территории лесопарков и городских лесов на зону кладбищ и крематориев.