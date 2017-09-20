Депутат Госдумы от "Единой России", бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская высказала мнение о том том, что просмотр фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда"является грехом.

По ее словам, грешники, которые посмотрят фильм, становятся сопричастными к осквернению православной веры.

Поклонская выступила против показа фильма Матильда. "Аргументы недели" писали, что Поклонская обозначила свой "наезд" на фильм Учителя тем, что, дескать, трагически закончивший свои дни Николай II канонизирован РПЦ как святой страстотерпец. Фильм, отметим, еще не вышел на экраны.

Поклонская рассказывала, что запретить показ "Матильды" ее просили избиратели. "Я как представитель граждан хочу внести ясность в вопросе "не видела, но осуждаю" и обратиться к руководителям компетентных органов. Для сотен тысяч людей, обратившихся в мой и ваш адрес, смотреть фильм для православных есть грех, для уважающих историю страны и первых лиц, представляющих ее на разных исторических этапах, по меньшей степени некорректно", — цитицрет Поклонскую РИА Новости.

Глава организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин задержан по запросу Поклонской.