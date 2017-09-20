В микрорайоне Парковый-2 дороги построят до 25 октября

Глава Южного Урала проверил ход исполнения поручения президента России по строительству дорог по улицам Петра Сумина и Петра Столыпина в городе Челябинске. Борис Дубровский дал задание закончить работы до 25 октября.

Глава регионального минтранспорта Дмитрий Микулик отчитался, что уже 13 сентября открыли дорогу по улице Петра Сумина – это был первый этап строительства. Ее длина почти 500 метров, а ширина 9. Дорога построена с ливневкой и тротуарами.

Для того, чтобы во время возведения дороги не страдали жители, строители решили заняться не двумя дорогами сразу, а оставить место для проезда. По словам Дмитрия Микулика, именно поэтому работы разбиты на два этапа, и первый из них уже закончен.

В рамка второго этапа построят дорогу по улице Петра Столыпина. Ее длина 758 метров, а ширина - 16 метров.