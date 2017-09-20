Глава организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин задержан по запросу депутата Госдумы Натальи Поклонской, сообщает пресс-служба парламентария.

Депутатский запрос был отправлен на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева и генпрокурора Юрия Чайки. Поклонская просила принять меры к радикально-настроенным лицам, в действиях которых усматриваются признаки экстремизма (распространение листовок, поджоги, угрозы и пр.).

Также депутат заявила о необходимости «признать сюжет фильма "Матильда" о "блудстве" Святого Угодника Божьего и Государя Российской империи, представленного немецким порноактером, пропагандирующим сатанизм, экстремистским материалом, который, собственно, и приводит к проявлениям экстремизма со стороны задержанных лиц».

Ранее члены «Христианского государства» разослали директорам кинотеатров письма с требованием отказаться от проката фильма Учителя «Матильда», пригрозив устроить поджоги в случае невыполнения их требования. Самого Калинина подозревают в организации поджога автомобиля адвоката режиссера Алексея Учителя - Константина Добрынина, который обнаружил рядом с обгоревшей машиной листовки, на которых было написано: «За Матильду гореть».