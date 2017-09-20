Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, что он и его российский коллега Владимир Путин заранее договорились о раздельном присутствии на стратегических учениях "Запад-2017".

Белорусский лидер сказал: "Мы договорились, что поскольку всё-таки основная фаза действительно в Беларуси, но очень крупные учения проходили как раз в Ленинградской области, то президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я — уже в центре".

По словам Лукашенко, он благодарен российским и белорусским военным за то, что ему было предложено для контроля центральное направление, - сообщает БЕЛТА. Он уточнил, что сначала они с Путиным планировали вместе присутствовать на учении, но по ходу определились, что нам всё-таки надо более широко охватить маневры, чтобы люди видели президентов — где они работают, как.

Александр Лукашенко ранее заявил о завершении учений "Запад-2017".