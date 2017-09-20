Самый большой в России экопарк планируют создать на Байкале

Проект самого большого экологического ландшафтного парка в России представили в Иркутске на Байкальском водном форуме. Его предполагается разместить на берегу Байкала в Иркутской области. Об этом Телеинформу рассказали инициаторы проекта, представители молодежного движения «Твоё время».



В парке «Прибайкалье» будут совмещены четыре зоны. Первая – это экопоселок. Здесь будут располагаться две гостиницы и деревянные домики. Предполагается, что экопоселок будет обслуживаться природными энергоисточниками – ветрогенераторами и солнечными батареями. Во второй зоне расположится агрофирма с теплицами. Помимо выращивания овощей и фруктов здесь будут разводить домашний скот, производить молочную продукцию. Например, сыры от элитных пород коров. Этой продукцией можно будет обеспечивать сам экопарк и продавать её в регионе.



В третьей зоне разместят молодежный научно-исследовательский и волонтерский центры, а также музей «Экопоколение». Под водный исследовательский центр, в котором будут изучать байкальскую флору и фауну, отведут четвертую зону. Здесь же организуют подводные прогулки для посетителей. Также на территории экопарка планируют разместить зоопарк, где будут восстанавливать популяцию редких прибайкальских животных, птиц и рыб.



– В четвертой зоне также будет филиал одного из иркутских вузов. Ещё идёт разговор об открытии здесь филиала Сколково, – говорит один из инициаторов проекта Владимир Низамов. – Очень много студентов хотят приехать и приложить свою руку к исправлению экологической обстановки на Байкале. Но для многих это затруднительно. Мы сделаем специальный филиал, куда студент может приехать, остановиться, обучиться.



Конкретное место, где разместят парк, пока не определено. Вместе с тем губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время осмотра экспозиции Байкальского водного форума выказал интерес к проекту, отмечают представители «Твоего времени». Авторы проекта говорят, что площадь экопарка будет большее 300 га, это будет самый большой в России экопарк.



– Нашим проектом мы хотим показать, что туристическая инфраструктура и забота об озере Байкала могут существовать совместно, и привлечь внимание молодёжи к экологическим проблемам, воспитать новое мировоззрение нынешнего и следующего поколения, – отметила автор проекта Елена Низамова.



Авторы отмечают, что проект будет развиваться в четыре этапа. Сумма инвестиций пока не озвучивается, но уже понятно, что первый этап – строительство гостиниц и домиков – должен реализовываться за счёт частного инвестора. При этом он будет реализовываться с учётом всех требований действующего законодательства. Пред строительством экопарка инициаторы пообещали привлечь к работе специалистов в различных областях, в том числе учёных. Они также говорят о том, что все здания будут размещены без глубокого залегания фундамента – так, как в музее «Тальцы». При строительстве планируется использовать современные технологии и экологически чистые материалы.

по сообщению портала "Телеинформ"