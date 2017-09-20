За преемника Путина Андрея Семёнова готов проголосовать каждый пятый россиянин

Социологи провели эксперимент - предложили проголосовать на выборах главы государства за преемника президента РФ Владимира Путина Андрея Семёнова. Семёнов - вымышленный социологами персонаж.

Каждый пятый россиянин (18 %) заявил о готовности проголосовать на президентских выборах за преемника Путина, которого якобы российский лидер поддерживает. Опрос проводил «Левада-Центр», - пишет газета «Ведомости».

15 процентов респондентов были готовы поддержать Семёнова даже несмотря на то, что ничего о нем не знают. 11 %респондентов даже заверили, что слышали о поддержке этого кандидата президентом Путиным. Не захотели голосовать за неизвестного претендента заявили две трети опрошенных.

В ходе реального опроса в августе выяснилось, что за Владимира Путина готовы проголосовать 48 % граждан.

Рейтинг одобрения работы Путина на посту президента в августе месяце 2017 года составил 83 %.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Главу государства будут выбирать на шесть лет. Путин имеет право баллотироваться. Сам он пока не объявил о планах избираться.