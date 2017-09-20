На вокзале Волгограда запущена автоматическая система информирования

На вокзале Волгограда внедрена новая система информирования пассажиров. Электронные табло и голосовые объявления теперь работают в автоматическом режиме и получают информацию из единого диспетчерского центра. Новая система гарантирует оперативность и своевременность предоставляемой пассажирам информации о расписании движения поездов и услугах на вокзальных комплексах. До внедрения системы дежурный персонал получал информацию о движении поездов и прибытии на вокзал по телефонной связи и вручную запускал аудиообъявления и информацию на табло. Полная автоматизация позволит сократить скорость оповещения пассажиров минимум в 2 раза.

«Помимо сокращения времени оповещения и оперативности появления у пассажиров актуальной информации, внедрение автоматизированной системы позволит исключить человеческий фактор в работе. Такой подход позволит свести количество ошибок к нулю», - комментирует Сергей Дебуш, главный инженер Приволжской региональной дирекции железнодорожных вокзалов.

Волгоград 1 – это первый вокзал, который начал работать в полностью автоматическом режиме, который максимально снизил влияние человеческого фактора и значительно повысил качество обслуживания пассажиров в целом.

Голосовые объявления составляются программой из заранее записанных диктором фраз. Дежурный диктор обеспечивает лишь контроль над работой программы и озвучивает информацию по нештатным ситуациям.

Во время внедрения новой системы были учтены зоны вещания по пригородному и направлениям дальнего следования. Зонирование громкоговорящих объявлений способствует снижению общей шумовой нагрузки на вокзальном комплексе.

До конца года централизованная система информирования появится на вокзалах Астрахани, Актарска и других.