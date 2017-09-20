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Свобода слова: 1920 год

20 сентября 2017, 10:30 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Свобода слова: 1920 год

Челябинский историк и краевед Алексей Яловенко передал в редакцию нашей газеты, свой очередной труд, уникальный архивный материал, о более чем непростых взаимоотношениях южноуральских журналистов и сотрудников ВЧК в первые годы советской власти. О том, как в освобожденном от белочехов Челябинске боролись за свободу слова.

От автора:
Прежде чем предложить этот материал я просмотрел огромное количество архивных материалов и мне нигде не удалость найти такого справедливого и правдивого материала про Челябинское ЧК. Кстати официально считается, что Бояршинов был первым Челябинским председателем ЧК. Я же нашел упоминание о некоем Коростине, который занимал эту должность до него….. В материале я старался сохранять орфографию тех времен.

Справка:
«Советская правда», ежедневная газета, орган Челябинского ГубКома РКП (б) и губернского ревкома, с № 140 орган губкома РКП (б) и губисполкома (1920-1927). Заменила газету «Советская Сибирь». Редактирование осуществляла редакционная коллегия. «Советская правда» выходила на 2-4 полосах формата 36*71 или 33*43 см. Выполняла роль общегосударственного издания, с ноября 1923 года – окружного, с февраля 1926 года в основном ориентировалась на сельского читателя Челябинского округа (с февраля 1926 года по декабрь 1927 выпускалась одновременно с газетой «Челябинский Рабочий»). Первая местная газета, снабженная иллюстрациями. Отличалась боевитостью, яркими материалами, нелицеприятной критикой «все еще имевшихся недостатков новой советской жизни». Эпизодически выпускала многочисленные приложения: «Официальный отдел», «Страничку женщины-работницы», «Страничку красногвардейца», «Страничку красной молодежи», «Челябинский гудок» и др.

В августе 1921 года в Челябинске был образован союз журналистов. Его возглавил член редколлегии «Советской правды» Вадим Лавров.

Статья, опубликованная в газете «Советская правда» в 1920 году:

С этим нужно бороться

На днях в Губернский Отдел Управления явился сотрудник Губчека, - уполномоченный по одному из Районов Губернии, и изъявил пожелание получить открытый лист для разъездов по Волостям. При просмотре его документов обнаружилось, что совершенно отсутствует командировочное удостоверение, дающее право на получение открытого листа, о чем ему и было заявлено сотрудником Губотдела Управления. Казалось бы, что уполномоченному Губчека, если он не был удовлетворен заявлением служащего Отдела, следовало тотчас же обратиться непосредственно к заведующему Отделом и с ним, выяснив положение, так или исчерпать инцидент.

Однако уполномоченный Губчека предпочел избрать иной путь и применил метод террора и непосредственного воздействия. Устроив целый погром в Отделе, и доведя до слез, разгневавшего его служащего, расходившийся чекист, объявил его арестованными и вслед за тем, пригрозив арестом и заместителя заведующего Отделом, шумно удалился. Этим, однако, инцидент не закончился.

Через два дня на имя заведующего Губотдела Управления был получен, скрепленный многочисленными подписями, пространный «нагоняй» от Губчека, «нагоняй» заканчивающийся следующей угрозой: «предупреждаем, что в случае повторения подобных явлений (выдача открытого листа) , вы будете привлечены к суду РевТрибунала».

Невольно напрашиваются печальные вопросы:
Как широко развернет свои «таланты» в деревне этот зарвавшийся советский чиновник, не постеснившийся учинить погром даже в Отделе Губревкома, и как застонет деревня под тяжелой рукой, водворяющего «свои» порядки, чекиста.
Не свидетельствует ли, полученный Губотделом Управления «нагоняй» и только что отмеченное происшествие об излишнем легкомыслии руководителей Губчека, отсутствии необходимой дисциплины и желании контролировать действия и соблюдения своих агентов, и это не первый случай вызывающего и беспричинно-грубого отношения к Отделам Губревкома и другим Советским учреждениям со стороны сотрудников ГубЧека.

С этим надо бороться.

А на будущее посоветовать Губчека, относиться серьезнее и осмотрительнее к выбору своих агентов, особенно предназначенных для работы в деревне.

В. Горин.

 


Подготовленная в газету статья – опровержение, которую отказался печатать член коллегии редакции губернской газеты «Советская правда» Вадим Лавров:

Так надо, так и будет.

В статье, помещенной в номере № 87 помещенной в «Советской Правде» гр. Гориным указывается на отсутствие необходимой дисциплины в Губчека, чем явно доказывается, что не только автор этой статьи, но и отделы Губревкома начинают пугаться той железной дисциплины, проводимой руководителями Губчека, которая действительно необходима при строительстве Советского государства.
Бюрократические чиновники, которые заняли ответственные посты в Советских учреждениях, слишком зарвавшиеся и обнаглевшие за последнее время, не чувствуя над собой твердой власти, решаются даже совать нос в действия учреждения, способствующего процветанию Советской Республики и оберегающего интересы пролетариата и беднейшего населения.
Губернская Чрезвычайная Комиссия неуклонно преследует свои цели и, не покладая рук, ведет упорную и беспощадную борьбу с врагами революции и всякого рода саботажниками, умышленно или несознательно приносящими вред Республики, и в корне пресекает всякое зло, почему считает нужным поставить в известность гр. Горина впредь не давать «своих советов» кого и куда следует назначать, ибо его советы останутся «гласом вопиющего в пустыне», в виду полного непонимания им работы Губчека, а также предлагает всем Советским учреждениям и в особенности отделам Губревкома относится более серьезно к требованиям Губчека, так как она не скуки ради диктует те или иные предписания, а лишь видя в них необходимость, при чем сообщает, что виновные в неисполнение, не считаясь с их положением, будут караться самыми строгими мерами и, в случае необходимости, будет доводиться до сведения Центра.

 

 

* * *

ГубЧека Президиум.

В Челябинский Губернский Комитет. Р.К.П.

От Вадима Михайловича Лаврова.

 

Около 3-х часов дня, 13 марта 1920 года в помещение редакции явился в сопровождении вооруженного красноармейца помощник начальника секретно-оперативного Отдела ГубЧека и, предъявив мне ордер об аресте, обыске и т.д., подписанный т. Коростиным (председатель Чека в Челябинске) и Вилковым, объявил меня арестованным. 

На моё заявление, что я подчиняюсь аресту лишь после того как поговорю по телефону ГубКомитета и ГубРевкома - агент, арестовавший меня заявил, что разрешить мне этого не может и лишь после моего категорического требования и своего разговора с тов. Коростиным он мне это разрешил.

Я выразил по телефону т. Полякова, который после переговоров с Коростиным мне сказал, что арестован не буду и лишь должен пройти в ГубЧека для переговоров.

В кабинете председателя ГубЧека, когда я туда вошел, находился Коростин, Вилков и два других лица, очевидно, члены коллегии.

Один из последних в моем присутствии начал делать выговор агенту, арестовавшему меня за то, что он допустил мой разговор по телефону – Вы должны были обращаться как с арестантом и в случае неподчинения вашим приказаниям могли стрелять – вот почти его точные слова. Слыша это и недоумевая, я обратился к т. Коростину «Я пришел выслушать Вас и согласно слов Председателя ГубРевКома аресту не подлежу. На это мне Коростин ответил: - Постановление об Вашем аресте есть постановление коллегии ГубЧека, и я его не отменял». После этого мне было предложено пойти в комендантскую, где на меня должен быть составлен арестный лист в общем порядке. Мой протест против ареста остался без ответа.

В комнате помощника коменданта на меня был заполнен арестный лист. В это время по телефону было отдано распоряжение о «тщательном обыске» меня.

Два красноармейца сняли с меня полушубок, выворотили карманы, сняли ботинки, чулки, расстегнули брюки и довольно долго, хотя и не умело обыскивали. Записная книжка с деловыми бумагами и частными записками, деньги, блокнот – были отобраны.
После обыска помощник коменданта предложил мне расписаться в заполненном арестном листе; одна графа – «предъявленное обвинение» - заполнено не была, и естественно при подписи я её прочеркнул, тем более, что обвинение мне формально предъявлено не было.

Помощник коменданта, с площадной бранью вырвал у меня ручку и в чрезвычайной грубой форме, на «ты», закричал на меня, что я должен делать то, что он мне приказывает, а не черкать зря бумагу. На мое указание, на недопустимость такой формы поведения и просьбу назвать свою фамилию он и вошедший в комнату какой-то весьма полный и румяный молодой человек в одежде защитного цвета закричали на меня, выругались и я, видя их, очевидно укрепившуюся привычку такой формы «разговора» со всеми арестованными счел за лучшее замолчать.

Меня под усиленным конвоем отвели в комнату, где содержались наиболее опасные контрреволюционеры и спекулянты. Комната была настолько переполнена, что негде было сесть: арестованные валялись вылежку на полу.

Проседев несколько часов здесь, я был переведен в другое помещение, где содержались преступники – «помельче». Второе помещение, было также переполнено до пределов, воздух невыносим, паразиты кишат.

Через караульного начальника я заявил Коростину. что условия, в которых я содержусь, невыносимы и, продолжая оставаться в них я, безусловно, заражусь тифом. Через час я получил ответ – т. Коростин оставил вашу просьбу без последствий.
Около одиннадцати вечера я все же был переведен в другую камеру, где содержались кроме меня еще три арестованных, в это же время мне был дан кусок хлеба. До этого с 2-х дня я был голоден. «Спать» приходилось на голых нарах. Было ужасно холодно – печь не топлена. «Спать» - я ставлю в кавычках, так как благодаря паразитам и холоду в продолжении всей ночи я забывался всего лишь на несколько минут.

На следующий день в час дня я был вызван к заведующему следственным Отделом ГубЧека на допрос. Прождав около полу-часа у двери кабинета заведующего, я был вызван км нему. Здесь мне было представлено обвинение, в отказе напечатать возражение ГубЧека на статью т. Горина, будирующую и восстанавливающую массы беднейшего пролетариата и трудового крестьянства против революционного органа ГубЧека. Объяснить мотивы непомещения опровержения я отказался и заявил, и заявил, что я могу их сказать или в кабинете редакционной коллегии или же при судебном разбирательстве моего дела. Ответив на ряд мелких вопросов, касающихся некоторых несущественных деталей, мне было предложено вновь объяснить мотивы непомещения опровержения, причем было заявлено – ГубЧека является органом административно-карающим, дело мое будет рассмотрено без моего присутствия и от ответа зависит характер меры пресечения. Дать ответ я вторично категорически отказался и опять заявил, что мой арест я считаю насилием над социалистической прессой. После этого допрос был закончен и я видел, как следователем было написано заключение: «Мера пресечения – содержание под стражей в тюрьме». На мою просьбу сообщить Губкому и ГубРевКому о том, что я продолжаю оставаться под арестом, следователь ответил, что ГубЧека ходатайство ГубКома о моем освобождении не удовлетворило и поэтому он считает исполнение моей просьбы лишним.
Тут же мною был заявлен протест недопустимых условий моего содержания под стражей и о ругательстве и оскорблениях меня после обыска. – «Подайте письменное заявление» - был ответ. Считаю нужным добавить, что допрос велся в очень корректной форме.

После допроса я был препровожден в прежнюю камеру, откуда и был освобожден, по постановлению объединенного заседания коллегии ГубЧека, ГубКома и ГубРевкома, как мне сказало лицо, выдавшее мне пропуск.

Считая мой арест и издевательства надо мною, которые мне довелось перенести во время моего заключения фактом самоуправства, кулачной расправой, свидетельствующей о полном разложении и безответственности у руковителей ГубЧека, кроме того и, самое важное, недопустимым насилием над социалистической прессой – прошу Челябинский Губернский Комитет Р.К.П. Расследовать это дело и виновных привлечь к ответственности.


Вадим Лавров

С подлинным верно
Секретарь Губотдела 
Управления.
15.марта 1920 года. г. Челябинск.

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Мужчина-турист умер в районе перевала Дятлова

Мужчина-турист умер в районе перевала Дятлова

В Свердловской области мужчина-турист скоропостижно скончался в районе перевала Дятлова. По данным СКР, следователи и сотрудники МЧС говоты выехать на место гибели туриста в район перевала Дятлова.

//Происшествия

Виновных в массовой гибели рыбы ищут в Курской области

Виновных в массовой гибели рыбы ищут в Курской области

В Беловском районе Курской области на границе с Белгородской области произошел массовый мор рыбы. Выяснилось, что это произошло из-за большого количества вредных веществ в воде, - сообщает "Курск-Сити".

//Криминал

В управы восьми районов Москвы поступили анонимные звонки об угрозе взрыва

В управы восьми районов Москвы поступили анонимные звонки об угрозе взрыва

В администрации восьми районов Москвы 20 сентября поступили анонимные сообщения о якобы заложенных там бомбах. Информация о наличии взрывных устройств проверяется в настоящее время спецслужбами.

//Общество

Российские грузовые поезда начали курсировать в обход Украины

Российские грузовые поезда начали курсировать в обход Украины

Российские грузовые поезда начали курсировать в обход Украины на регулярной основе. По данным РЖД, первые грузовые поезда перевезли вагоны с железорудным сырьем, зерном и стройматериалами.

//Туризм

Заслуги купечества увековечили в Ставрополе

Заслуги купечества увековечили в Ставрополе

В Ставрополе торжественно открыли арт-объект «Купца-основателя города». Потереть на удачу руку или кошелек торговца, кажется, станет в городе новой традицией, - сообщает "Ставропольский репортер".

//Туризм

500 литров ухи сварят на Байкале в конце сентября

500 литров ухи сварят на Байкале в конце сентября

В посёлке Листвянка Иркутского района 30 сентября пройдёт трётий фестиваль омуля на Байкале. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу МАСТС сообщает иркутский интернет-портал "Телеинформ".

//Общество

Самый большой в России экопарк планируют создать на Байкале

Самый большой в России экопарк планируют создать на Байкале

Проект самого большого экологического ландшафтного парка в России представили в Иркутске на Байкальском водном форуме. Его предполагается разместить на берегу Байкала в Иркутской области.

//Новости Гнездо.ру

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//Криминал

В Москве задержан поджигатель машин у офиса адвоката Алексея Учителя

В Москве задержан поджигатель машин у офиса адвоката Алексея Учителя

Полиции Москвы и Московской области удалось задержать троих подозреваемых в поджоге авто у офиса адвоката Константина Добрынина, который защищает режиссёра Алексея Учителя в скандале вокруг фильма «Матильда».

//Общество

За преемника Путина Андрея Семёнова готов проголосовать каждый пятый россиянин

За преемника Путина Андрея Семёнова готов проголосовать каждый пятый россиянин

Социологи предложили проголосовать на выборах главы государства за преемника президента РФ Владимира Путина. 18% россиян заявили о готовности проголосовать на президентских выборах за преемника российского лидера.

//Происшествия

Житель Мурманска выпал из окна на пятом этаже и выжил

Житель Мурманска выпал из окна на пятом этаже и выжил

Несчастный случай произошел 20 сентября в Мурманске на улице Шевченко. Там из окна на пятом этаже выпал мужчина и сумел выжить. Что было причиной инцидента, в данное время выясняет следствие.

//Армия

НАТО увеличит военное присутствие в Афганистане

НАТО увеличит военное присутствие в Афганистане

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о сокращении американского военного присутствия в Афганистане. А вот у Североатлантического альянса планы противоположные: военных НАТО станет на несколько тысяч больше.

//Криминал

Мужчина с катаной напал на сотрудников Росгвардии (ВИДЕО)

Мужчина с катаной напал на сотрудников Росгвардии (ВИДЕО)

По какой причине 50-летний житель города Темрюк (Краснодарский край) решил жить по самурайским законам, следствию еще предстоит разобраться. Мужчина с самурайской саблей задержан сотрудниками Росгвардии.

//Происшествия

Сбой движения на фиолетовой линии в метро произошел по техническим причинам

Сбой движения на фиолетовой линии в метро произошел по техническим причинам

В Москве движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена вошло в график после сбоя, который произошел в среду утром. Пассажиры сообщали, что сбой связан с неисправностью нового поезда.

//Экономика

Собственник Бинбанка попросил ЦБ провести санацию банка

Собственник Бинбанка попросил ЦБ провести санацию банка

Собственник Бинбанка обратился в Центральный банк РФ с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ прокомментировал информацию.

//Криминал

У экс-депутата из Омска обнаружилась недвижимость в Германии

У экс-депутата из Омска обнаружилась недвижимость в Германии

Квартира и автопарковка в германском городе Дюссельдорф бывшего первого заместителя председателя Омского горсовета Василия Мамонтова отойдут в пользу государства, таковы выводы прокурорской проверки.

//Происшествия

В Ульяновской области 14-летний ребенок скончался после урока физкультуры

В Ульяновской области 14-летний ребенок скончался после урока физкультуры

В Ульяновской области 14-летний ребенок, у которого было освобождение от физкультурных занятий, скончался после урока физкультуры. Школьник умер 19 сентября в больнице в Димитровграде.

//Авто

Минфин предлагает в пять раз поднять цену за ОСАГО

Минфин предлагает в пять раз поднять цену за ОСАГО

Если автовладелец хоть раз попался за рулем пьяным, то автостраховка по ОСАГО обойдется ему в пять раз дороже, во всяком случае, так предлагает сделать Министерство финансов РФ, тариф сейчас обсуждается.

//Происшествия

Названа версия схода ракеты вертолета Ка-52 в ходе учений "Запад-2017"

Названа версия схода ракеты вертолета Ка-52 в ходе учений "Запад-2017"

Появилась предварительная версия самопроизвольного схода неуправляемой авиационной ракеты вертолета Ка-52 "Аллигатор", который произошел 16 сентября в ходе учений "Запад-2017" на полигоне Лужский в Ленобласти.

//Происшествия

В пожаре под Новосибирском сгорела семилетняя девочка

В пожаре под Новосибирском сгорела семилетняя девочка

Трагедия произошла в селе Красная Сибирь под Новосибирском в 05.30 20 сентября. Огнеборцы прибыли на тушение пожара в частном доме, но не успели спасти ребенка: в доме взорвался газовый баллон.

//Происшествия

Названы имена попавших в ДТП с командующим ВДВ Сердюковым военных

Названы имена попавших в ДТП с командующим ВДВ Сердюковым военных

В ДТП в Мурманской области на трассе "Кола", в котором пострадал командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков, пострадали еще трое военнослужащих.

//Криминал

В Петербурге с балкона сбросили мужчину

В Петербурге с балкона сбросили мужчину

Инцидент в общежитии для гастарбайтеров произошел в Санкт-Петербурге вечером 19 сентября, но известно об этом стало только что. С балкона 4 этажа сбросили мужчину, уроженца Белоруссии, который погиб.

//Происшествия

Российские дипломаты остались без жилья из-за землетрясения в Мексике

Российские дипломаты остались без жилья из-за землетрясения в Мексике

Сотрудники посольства РФ в Мексике и члены их семей остались без жилья из-за разрушительного землетрясения в Мехико. Магнитуда нового мощного землетрясения в Мексике составила 7,1.

//Наука

NASA запустит зонд для изучения Солнца

NASA запустит зонд для изучения Солнца

Американское управление по аэронавтике и исследованию космоса (НАСА) заявило о подготовке к запуску ан Солнце исследовательского аппарата. Зонд на Солнце планируют запустить уже в следующем году.

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