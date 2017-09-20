Отельеры Северо-Запада обсудят в Петербурге вопросы комплексной безопасности

Сегодня Северо-Западное региональное отделение Российского союза туриндустрии и компания «ТрэвелЭкспо» проведут в Санкт-Петербурге практическую конференцию с возможностью очного и онлайн-участия «Управление отелем. Обеспечение правовой, экономической, технической безопасности. Актуальные вопросы. Изменения в законодательстве».

Об этом рассказали в пресс-службе СЗРО РСТ.

Собрав на одной площадке ведущих экспертов в сфере управления отелями, специалистов-практиков в области обеспечения безопасности, представителей государственных ведомств, организаторы планируют дать участникам конференции максимально возможный объем информации по теме безопасности в широком смысле слова, что поможет им успешно выстраивать бизнес в соответствии и с требованиями закона, и с запросами гостей.

Тематические блоки конференции охватывают обширные перечень вопросов, касающихся физической, экономической и информационной безопасности средств размещения, эффективного взаимодействия с государственными надзорными и контролирующими органами

Как подчеркнули в РСТ, невозможность приехать в Санкт-Петербург не станет помехой для профессионалов из других регионов России – предусмотрена форма заочного (онлайн) участия с высоким качеством видеотрансляции и возможностью задавать ведущим вопросы через чат.

(По материалам сайтов corpmsp.ru movostimb.ru tourbe.ru)