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Двое мужчин из Челябинска и Копейска выпали из окна

20 сентября 2017, 08:36 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Один вечер и минус две жизни. В Челябинске 19 сентября около 21-00 с верхних этажей 16-этажки упал и разбился насмерть мужчина средних лет. В этом доме он и его знакомые не жили.

В Копейске в тот же вечер из окна 8 этажа дома №18 по проспекту Ильича также упал и насмерть разбился другой мужчина. Он состоял на учете у психиатра и выпал сам.

По обоим случаям начала работу следственная группа.

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Минфин предлагает в пять раз поднять цену за ОСАГО

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В пожаре под Новосибирском сгорела семилетняя девочка

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В Петербурге с балкона сбросили мужчину

В Петербурге с балкона сбросили мужчину

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Российские дипломаты остались без жилья из-за землетрясения в Мексике

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