Двое мужчин из Челябинска и Копейска выпали из окна

Один вечер и минус две жизни. В Челябинске 19 сентября около 21-00 с верхних этажей 16-этажки упал и разбился насмерть мужчина средних лет. В этом доме он и его знакомые не жили.

В Копейске в тот же вечер из окна 8 этажа дома №18 по проспекту Ильича также упал и насмерть разбился другой мужчина. Он состоял на учете у психиатра и выпал сам.

По обоим случаям начала работу следственная группа.