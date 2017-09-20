Wikileaks: за россиянами следят спецслужбы

На официальной страничке в «Твиттер» компании WikiLeaks появилась схема слежки за россиянами со стороны спецслужб. Сообщается, что тотальная слежка ведется с помощью современного оборудования.

Компания WikiLeaks выступила с очередным разоблачением. На этот раз речь идет о тотальной слежке за гражданами России, сообщает портал «Петербургский дневник».

Разоблачитель говорит о российской компании, которая поставляет спецслужбам специальное оборудование для слежки за гражданами РФ. WikiLeaks называет эту компанию: спецтехнику для слежки поставляет спецслужбам фирма из Санкт-Петербурга Peter-Service. По сведениям WikiLeaks, петербургская компания разрабатывает софт для телекоммуникационных компаний, а параллельно следит за абонентами российских мобильных операторов, записывая все их СМС-сообщения и разговоры.