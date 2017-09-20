Сегодняшним комсомольцам Владивостока не до памятников своим героям?

95 лет назад, 20 сентября 1922 года во Владивостоке хоронили Виталия Баневура. Молодой революционер, комсомолец погиб от рук каппелевцев во время налёта белобандитов на деревню Кондратеновку за три дня до этого, 17 сентября.

Родившийся в 1902 году в семье варшавского ювелира и социал-демократа Бориса Залмановича Баневура, Виталий ещё гимназистом увлёкся политикой. Семья Баневуров с началом Первой мировой войны сначала перебралась в Москву, а в августе 1917 года – во Владивосток. В 1919 году Виталий, к тому времени уже год состоявший в Союзе учащихся социалистической интеллигенции, окончил 8-й класс Владивостокской мужской гимназии. А в стране вовсю бушевала Гражданская война, на Дальнем Востоке хозяйничали интервенты. Баневур становится активным борцом за освобождение страны, подпольщиком. Устроившись на работу в железнодорожное депо станции Первая Речка, где строились бронепоезда для японской армии, он организовал группу сопротивления, которая устраивала аварии, забастовки, диверсии против интервентов. Позже он ушёл в партизаны. Во время налёта белогвардейцев Баневур был схвачне и замучен – его подвергли страшным пыткам, вырезали пятиконечную звезду, разрезали грудь и вырвали сердце…









А ещё через месяц, 25 октября части Народно-революционной армии Дальневосточной республики войдут во Владивосток, Гражданская война в стране закончится и буферная ДВР войдёт в состав Советской России. Молодое государство начнёт увековечивать своих героев в мраморе и бронзе (план «монументальной пропаганды» В.И. Ленин выдвинул ещё в 1918 году). Со временем вспомнят и о Баневуре – памятник комсомольцу установят во Владивостоке в преддверии юбилея Октябрьской революции, осенью 1966 года (авторы — скульптор В. Е. Гринева и архитектор М. С. Смирнов). Но легендарным имя Баневура сделал роман Дмитрия Нагишкина «Сердце Бонивура», вышедший в свет в 1953 году. На его страницах рассказывалось о том, как храбрый юноша сражался за светлое будущее, противостоял интервентам и белогвардейцам. Читатели в Советском Союзе и за его пределами воспринимали историю юного комсомольца как пример истиной доблести советского человека. Ещё через три года по роману Нагишкина на Киевской киностудии им. А. Довженко был снят одноимённый четырёхсерийный историко-революционный фильм.

После развала СССР многое, в том числе и подвиг комсомольца Баневура, было подвергнуто сомнению. В итоге сегодняшние школьники вряд ли смогут толково рассказать, кто такой был Виталий Баневур и почему ему в центре Владивостока поставлен памятник. Между тем, памятники Баневуру установлены также в сквере его имени в посёлке Ливадия Находкинского городского округа (монумент сооружён 30 октября 1978 года), в Советской Гавани у входа в парк «Зелёный мыс», в Саратове... Также его именем названы железнодорожная станция Баневурово и село Баневурово под Уссурийском, в Кондратеновке есть мемориальный комплекс. Улица Баневура есть в городе Изобильном и в бурятском посёлке Сосновый Бор. Дружина при краевом детском центре «Созвездие» в посёлке Переяславка Хабаровского края названа его именем. В одной из школ города Коряжма Архангельской области с 1964 года пионерская дружина носила имя героя, у школы даже был установлен бюст, но теперь от памятника остался только постамент, бюст, в связи с плохим состоянием, в 2000-х демонтирован по инициативе администрации школы.









Во Владивостоке памятник сохранился в приличном состоянии, городские коммунальщики ежегодно разбивают у его подножия цветник. Вот только надпись «От комсомольцев и молодёжи Владивостока» стёрлась и почти не читается…