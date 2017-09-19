Путин поставил задачу ВПК сравнять эффективность GPS и ГЛОНАСС

Владимир Путин 19 сентября провёл заседание Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве "оборонку", рассказал, что Путин на заседании поставил задачу сравнять эффективность GPS и ГЛОНАСС и к 2020 году выйти на конкурентные показатели.

"Особый акцент президент поставил по ГЛОНАССУ. Он считает, что крайне важно сегодня выйти на равные с американцами позиции: GPS и ГЛОНАСС должны быть равными по своей мощности", — цитирует Рогозина РИА Новости.

По словам РОгозина, на данный момент российская система в два раза уступает американской, но выйти на конкурентные показатели к 2020 году удастся, благодаря запуску новых аппаратов.

Заседание Военно-промышленной комиссии проводилось на концерне "Алмаз-Антей".