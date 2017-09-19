Сын подтвердил смерть предотвратившего ядерную войну российского офицера

Дмитрий Петров подтвердил информацию, опубликованную в зарубежных СМИ о кончине его отца - подполковника Станислава Петрова, спасшего мир от ядерной войны в 1983 году.

Как рассказал сын офицера, Станислав Петров, распознавший сбой в системе предупреждения ядерного удара, умер в подмосковном Фрязино в мае 2017 года, - передает телеканал "Звезда".

В 1983 году Станислав Петров нес на дежурстве. Неожиданно на экранах компьютеров появился сигнал тревоги. Система раннего предупреждения ядерного удара показала, что в США произошел запуск межконтинентальных баллистических ракет. Петров распознал сбой в системе. В ходе расследования было доказано, что датчики приняли за пуск ракеты отраженный солнечный свет.

В Германии газета WAZ в середине сентября первой опубликовала статью-некролог о кончине советского офицера под названием "Умер спаситель мира".