Pornhub предложил свои услуги брату Павла Дурова

Брат основателя «Телеграм» Павла Дурова, Николай, поссорился со своим другом из-за женщины. Во избежание таких проблем, российское подразделение PornHub предложило Николаю премиум аккаунт на порносайте.

Предложение серьезное, никаких шуток. PornHub предлагает Николаю Дурову премиум аккаунт на порносайте. Предложение это появилось на страничке паблика «ВКонтакте».

Пользователи похвалили PornHub за отличный троллинг Николая Дурова и пошутили, что Дуров-старший, возможно, заинтересуется роликами с участием кошек.

18 сентября технический директор «ВКонтакте» Антон Розенберг опубликовал пост, где рассказал, что с детства дружил с братьями Дуровыми, Николаем и Павлом, но теперь отношения испортились из-за того, что Николай Дуров ухаживает за женой Антона. После этого поста Антон потерял работу и ищет справедливости.