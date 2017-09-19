На МКАД в Москве образовалась пробка в 22 километра

Сервис «Яндекс.Пробки» сообщает о гигантском заторе на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги. Машины встали на линии в 22 километра, от улицы Верхние Поля до района Восточное Бирюлево.

В гигантской пробке встало автомобильное движение на МКАД. Сервис «Яндекс. Пробки» информирует об автомобильном заторе в 22 километра. Пробка образовалась у пересечения улицы Верхние Поля с МКАДом до Восточного Бирюлево. В данной пробке можно потерять порядка часа, 56 минут, что более чем на полчаса превышает масштаб «обычных» московских пробок.

Что стало причиной автомобильного затора, не сообщается.