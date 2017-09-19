В США скончалась бывшая участница группы "БандЭрос" Рада Змихновская. По предварительным данным, причиной смерти артистки стало кровоизлияние в мозг. По некоторым данным, Родика Змихновская находилась в Америке в гостях у своей подруги в Калифорнии.

У певицы случился приступ и ее госпитализировали. В клинике врачи боролись за ее жизнь. Но она впала в кому и черз несколько дней, 14 сентября скончалась.

В пресс-службе группы "БандЭрос" сообщили, что официальная причина смерти Рады Змихновской — геморрагический инсульт.

Певица Рада Змихновская была одним из создателей группы "БандЭрос" в 2005 году вместе с другой солисткой, Натальей Ибадин и бессменным продюссером группы Александром Дуловым. Именно голос Рады звучал в популярных песнях коллектива "Коламбия Пикчерз не представляет", "Про красивую жизнь".