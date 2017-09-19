В Крыму насаждался украинский язык, – Смирнов

В Крыму не наблюдается особого интереса к изучению украинского языка. Это связано с тем, что во время пребывания полуострова в составе Украины этот язык здесь просто насаждался.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур СМИРНОВ, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

«Говоря об украинском языке, мы понимаем причину спада его изучения. Многие наши оппоненты говорят — слава Богу, здесь в Крыму их практически не осталось, это в основном трансляции из-за рубежа — о якобы существующих притеснениях языка. Это абсолютная ложь и провокация. Мы с вами понимаем, почему упал интерес: да потому что до этого язык просто насаждался», — отметил он.

По его словам, ни крымские власти, ни учреждения образования не повлияли на спад интереса к изучению украинского языка, пишет "Аргументы недели -Крым".

«Здесь абсолютно нет никаких действий со стороны власти, учреждений образования. Есть естественный процесс, когда украинскому языку в Крыму придется начинать с нуля», — сказал Смирнов.

В то же время он предположил, что интерес к украинскому языку среди крымчан все же появится в будущем, так как здесь проживает украинская диаспора.