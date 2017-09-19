В Минтрансе прокомментировали сообщения о штрафах Украины российским авиакомпани

Ранее «Аргументы недели» сообщали о претензиях украинской стороны к российским авиаперевозчикам из-за полетов в Крым. Госавиаслужба Украины сетовала на то, что российские авиаперевозчики не платят штрафы.

Украинское ведомство высказало претензию авиаперевозчикам РФ за то, что те якобы не платят выписанные им штрафы за полеты в Крым. А между тем, штрафов накопилось аж на 103 миллиона долларов, и Украина намерена взыскать их в России силой, если оплаты не будет, передает RT.

Министерство транспорта РФ заявило, что никаких уведомлений о штрафах российским авиакомпаниям за полёты в Крым не получало. Глава ведомства Максим Соколов лично заверил журналистов, что ни о каких штрафах со стороны Украины не знает.