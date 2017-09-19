Московская новостройка попала в «Книгу рекордов России»

В «Книгу рекордов России» попали сразу два здания, которые строятся в Москве. По словам главного редактора «Книги рекордов РФ» Станислава Коненко, рекорды в архитектуре – очень большая редкость.

Московская новостройка в Тимирязевском районе Москвы побила российский рекорд, став зданием с максимальным числом этажей разной площади.

Речь идет о жилом комплексе «Дыхание», в котором площадь фундамента на 90 кв. м меньше, чем крыша строения, а площадь каждого последующего этажа 28-этажного дома больше предыдущего.

Архитектурный рекорд России побила и башня «Федерация», на заливку фундамента которой ушло 14 тыс. кубических метров бетона.