Элитный сочинский курорт не пожелал видеть у себя детей с ДЦП

Вокруг «Розы Хутор» разгорелся скандал. Директор центра адаптивной физкультуры «Энергия жизни» Андрей Баталов обвинил руководство элитного сочинского горнолыжного курорта в том, что оно не желает видеть у себя детей с ДЦП.

Баталов написал в Facebook, что его центр обязали до конца сентября освободить помещение, которое находится на Роза Плато. Из-за того, что центр временно приостановил работу, под вопросом оказалась реабилитация 20 детей, которые должны были приехать на курорт будущей зимой.

В администрации «Розы Хутор», отвечая на данные претензии, заявили о том, что методика Андрея Баталова по работе с больными детьми не сертифицирована. «Новой газете» удалось узнать, что площадку, на которой до недавнего времени работала «Энергия жизни», планирует занять другое подобное учреждение - Центр социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП «Лыжи мечты». У «Лыж мечты» с сертификацией все в порядке.

Между тем, остается открытым вопрос, что будет с теми 20 детьми, которые уже подали заявки на прохождение курса реабилитации в «Энергии жизни». Представители курорта при общении с журналистами обходят эту тему стороной. Не исключено, что дети-инвалиды стали разменной монетой в игре взрослых.