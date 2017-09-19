Южный Урал готов к зиме на 97 процентов

Замглавы Южного Урала Сергей Шаль доложил губернатору Борису Дубровскому о степени готовности области к зиме. В данный момент инфраструктура проверена на 97 процентов, сейчас идут проверки теплоснабжающих и теплосетевых компаний, которым в ближайшее время предоставят паспорта готовности к отопительному сезону.

Тепло уже подано в 68 социальных объектов: школы, больницы и детские сады. Город сдал все документы для получения единого паспорта готовности.

Как уточнил глава Челябинска Евгений Тефтелев, социальные учреждения будут подключать по заявкам руководителей.