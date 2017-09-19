В московском парке смогут свить гнезда или поселиться временно не менее 27 видов птиц. Об этом сообщили 19 сентября специалисты по птицам при Зоологическом музее МГУ. Заключение сделано на основании наблюдений.

Орнитологи Зоомузея МГУ в весенне-летний период еженедельно наблюдали за крылатой фауной парка «Зарядье» и его окрестностей, - в Ильинском сквере, на территории Воспитательного дома и в посадках вокруг храмов по ул. Варварке и ее дворах, сообщает пресс-служба МГУ.

Специалисты зафиксировали 27 видов птиц на перечисленных территориях. Среди них - садовая камышевка, зеленая пересмешка, черноголовая славка, зеленая пеночка, мухоловка-пеструшка, зарянка, соловей, большая синица, рябинник, зяблик, воробей.

При этом 23 вида пернатых живут в парке постоянно. В зимний период к 23 видам «птиц-аборигенов» могут присоединиться несколько видов кочующих птиц: снегири, чижи, чечетки.