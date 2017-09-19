Самым быстро растущим оператором в России стал Tele2. Это показали итоги темпов развития сетей связи в России, которые подвел Роскомнадзор. Анализ проводился по динамике строительства радиоэлектронных средств связи самого последнего стандарта – LTE, сообщает "М24"



Отмечается, что компания увеличила количество своих базовых станций на 73,2%. У "Билайна" рост составил 23,4%, у МТС – 24,6. Количество базовых станций Мегафона увеличилось на 34,8%.



По данным Роскомнадзора, при самых высоких темпах развития сети, у Tele2 зарегистрировано меньше всего нарушений при строительстве сооружений связи по сравнению с другими операторами. Интенсивность технологического развития Tele2 во многом связана с расширением покрытия в Московском регионе.



"Расширение зоны действия сети – ключевой приоритет для Tele2. Мы значительно расширили indoor-покрытие на сложнейших инфраструктурных объектах мегаполиса, подготовили спортивные сооружения к главному футбольному турниру года, стали лидером по качеству связи в московском метро и внедрили высокотехнологичные решения на своей сети", – отметил генеральный директор Tele2 в Москве Игорь Жижикин.



Он добавил, что годовой план оператора по техническому развитию в столичном регионе за первое полугодие был выполнен на 80%. По его словам, во многом это было связано с желанием оператора обеспечить связью к летнему сезону даже самые удаленные подмосковные населенные пункты.



При этом, по общему количеству базовых станций LTE-стандарта в России лидирует Мегафон. Он же занимает второе место по темпам развития сети.



"Мегафон стал первым строить сети 4G в Москве и области, поэтому компании и удалось вырваться вперед", – отмечал ранее редактор Content-Reviw Сергей Половников. На сегодняшний день оператор построил 59 тысяч базовых станций стандарта LTE, уточняет портал "Москва 24"