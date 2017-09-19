Росстат: жить стало лучше, жить стало веселее

В России за минувший август снизилась безработица и замедлилось снижение реальных доходов наших граждан. Такие данные российской экономики 19 сентября озвучили журналистам докладчики Росстата.

В России в минувшем августе стало меньше безработных, а уровень падения реальных доходов россиян замедлился в годовом выражении, сообщает РИА Новости.

Вместо 5,1% в июле уровень безработицы в РФ по августу показал уровень 4,9%. Таковы данные Росстата. В ведомстве отмечают, что и 4,9% безработных – это очень высокая цифра: 3,8 миллиона человек.

При этом в российских службах занятости зарегистрировано 0,8 миллиона человек, а пособие по безработице получает порядка 0,6 миллиона россиян.

По данным Росстата, в стране работает 76,7 миллиона человек, или 52% всего населения РФ. Реальные доходы россиян перестали падать в августе, отмечает Росстат. Если в июле снижение доходов фиксировалось на уровне 1%, то в августе эта цифра равняется 0,3%. При этом реальные доходы россиян в годовом выражении за восемь месяцев текущего года снизились на 1,2%.