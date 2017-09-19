Государство не хочет хоронить крымских предпринимателей бесплатно

В Пенсионном фонде Крыма припугивают граждан тем, что им придется возвращать деньги, выделенные государством на погребение их родственников.

Как стало известно «Аргументам недели – Крым», в заявлении о выплате социального пособия на погребение крымчан просят написать, что их почивший родственник не являлся индивидуальным предпринимателем. Если выяснится обратное, то деньги, выделенные государством на захоронение, родным умершего придется возвращать.

«Думаю, что эта странная инициатива принадлежит только Пенсионному фонду Крыма», – сообщил «АН-Крым» читатель, столкнувшийся с вышеописанной ситуацией.

Однако, его опасения не оправдались. Как уверяют юристы, с подобными бюрократическими «нормами» сталкиваются жители всей России, пишет "Аргументы недели - Крым".