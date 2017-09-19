Google прекратил декоммунизацию Симферополя

Депутат Симферопольского городского совета от КПРФ Степан КИСКИН добился возвращения истинного наименования центральной улицы крымской столицы в картографических интернет-сервисах «Google Maps» и «Яндекс.Карты».

«Аргументам недели – Крым» КИСКИН пояснил, что изначально он направил запросы в «Google» и Яндекс, однако получил только отписки. После чего депутат направил заявление в прокуратуру, там обязали ответить Министерство информации. С вопросом депутата разобрались и в сервисах изменили название улицы.

Теперь Степан КИСКИН направил заявление на имя главы республики, поскольку на улице еще осталась табличка, на которой ее название значится как Екатерининская. Это, по мнению КИСКИНА, произвол симферопольских властей, пишет "Аргументы недели - Крым".

Заместитель начальника Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Юрий КИСЕЛЕВ в ответном письме депутату указал, что сейчас улица отображается на картах с наименованием Карла Маркса, а не Екатерининская.

КИСКИН в сою очередь поблагодарил Роскомнадзор за пресечение так называемой «интернет-декоммунизации» в российском Крыму.