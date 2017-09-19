В ГД предлагают упростить подачу электронного заявления в ЗАГС

Думский комитет по государственному строительству и законодательству России 19 сентября одобрил в первом чтении проект закона об упрощении подачи электронного заявления о регистрации брака в ЗАГС.

Если одобренный профильным думским комитетом законопроект примут, подать заявление в ЗАГС станет намного проще, сообщает РИА Новости.

Упомянутый проект закона был внесен на рассмотрение кабмином РФ в июне текущего года. Новая законотворческая инициатива предлагает исключить из процедуры подачи электронного заявления в ЗАГС представление скан-копий документов, удостоверяющих личность и подтверждающих расторжение предыдущего брака одновременно с подачей через Единый портал государственных и муниципальных услуг заявления о регистрации брака.

Сведения о брачующихся станут проверять в их присутствии непосредственно перед регистрацией акта гражданского состояния и предъявления оригиналов документов.