В ГД предлагают упростить подачу электронного заявления в ЗАГС
19 сентября 2017, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]
Думский комитет по государственному строительству и законодательству России 19 сентября одобрил в первом чтении проект закона об упрощении подачи электронного заявления о регистрации брака в ЗАГС.
Если одобренный профильным думским комитетом законопроект примут, подать заявление в ЗАГС станет намного проще, сообщает РИА Новости.
Упомянутый проект закона был внесен на рассмотрение кабмином РФ в июне текущего года. Новая законотворческая инициатива предлагает исключить из процедуры подачи электронного заявления в ЗАГС представление скан-копий документов, удостоверяющих личность и подтверждающих расторжение предыдущего брака одновременно с подачей через Единый портал государственных и муниципальных услуг заявления о регистрации брака.
Сведения о брачующихся станут проверять в их присутствии непосредственно перед регистрацией акта гражданского состояния и предъявления оригиналов документов.