На Урал идут заморозки

Свердловское УМЧС предупреждает о заморозках до -3 градусов. В первую очередь это касается северных районов области. При этом в ночь на 20 и на 21 сентября ожидается, что столбик термометра опустится до +1...+3, местами возможны заморозки.

- В период заморозков не следует оставлять без присмотра включённые электроприборы и печное отопление. Отдыхающим на природе следует учитывать погодные условия и краткосрочность осеннего светового дня. Автовладельцам и пешеходам рекомендуется быть внимательными на дороге и соблюдать правила безопасности дорожного движения, - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.