Свердловское правительство должно ускорить работу по обманутым дольщикам

19 сентября, в ходе заседания свердловского правительства, Евгений Куйвашев поручил кабинету министров ускорить работу по решению проблем свердловчан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

«В минувшую субботу я встречался с участниками митинга, на который собрались дольщики. В разговоре с ними я ещё раз убедился в том, что людям нужна аргументация, основанная на фактах, на результатах уже выполненной работы, на планах, реальных для воплощения. Многие из собравшихся на митинге даже не имеют правового статуса обманутых дольщиков, необходимо обсудить этот вопрос на координационной комиссии, предложить алгоритм работы по каждому объекту», – заявил губернатор.

Евгений Куйвашев напомнил, что по итогам встречи с пайщиками и дольщиками он дал ряд поручений, среди которых утверждение «дорожной карты» по всем проблемным объектам, встречи и консультации с руководителями инициативных групп. Координационную комиссию по решению проблем пайщиков и дольщиков по поручению главы региона возглавляет и.о. первого вице- губернатора Владимир Тунгусов.

«Заседания комиссии проводятся регулярно. Активно в ней принимают участие все коллеги: это и министерство строительства, и департамент государственного и строительного надзора, администрация города Екатеринбурга, депутаты законодательного собрания, правоохранительные органы и прокуратура. У нас есть необходимая законодательная база, есть четкое понимание алгоритма работы по решению проблем. Исходя из этого, мы решаем все поставленные перед нами задачи, чтобы свести к минимуму риск возникновения подобных ситуаций в будущем», – заявил Владимир Тунгусов.

Он напомнил, что в настоящий момент создан реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. По каждой проблемной площадке разрабатывается соответствующий комплекс мер, необходимый для завершения строительства и ввода жилых домов в эксплуатацию.

Также в ходе заседания были подписаны ряд постановлений и нормативных актов.

Евгений Куйвашев также напомнил, что накануне им были подписаны указы о сложении правительством региона своих полномочий и поручении нынешнему составу правительства продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров.

«Вчера состоялась процедура инаугурации, подведен итог выборной кампании в регионе. Сейчас жители области ждут от региональной власти и органов местного самоуправления качественной и оперативной работы, выполнения предвыборных наказов. Мы обязаны оправдать ожидания избирателей. Наша работа должна быть максимально эффективной, а ее результаты – понятными и осязаемыми для жителей. Поэтому мы должны четко исполнять свои должностные обязанности и демонстрировать достойную работу органов власти даже в этот короткий период – до завершения формирования нового состава Правительства области», – заявил губернатор.