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Стало известно, когда сотовые операторы отменят роуминг

19 сентября 2017, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

Стало известно, когда сотовые операторы отменят роуминг
globallookpress.com

Внутрисетевой роуминг операторам сотовой связи придется отменить, как бы они этому ни противились. ФАС настаивает на решении об отмене внутрисетевого роуминга, и сотовые компании вынуждены уступить.

Российское антимонопольное ведомство требует от операторов сотовой связи  до середины декабря привести все тарифы к одному знаменателю, тот есть устранить разницу в тарифах для абонентов, которые пользуются сотовой связью не в своем регионе. Разницу в тарифах ФАС считает незаконной, сообщает ТАСС.

Если тарифы во внутрисетевом роуминге к обозначенной дате не изменятся, операторов ждет штраф. Ведущая четверка мобильных операторов ранее признала справедливость требований ФАС и готовит изменения в тарифных планах.

 

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