Россвязь готовит массовую блокировку мобильных телефонов‍

К мобильным устройствам в России «подбирают ключ». Федеральное агентство связи планирует составить свою базу данных и блокировать телефонные коды IMEI, если аппараты ввезены в страну незаконно.

Разработать свою собственную базу данных сотовых телефонов планирует Россвязь. Создав базу телефонных кодов IMEI, все гаджеты разобьют на «белые» и «черные» списки. Блокировать будут телефоны из «черного» списка, куда попадут гаджеты, ввезенные в страну незаконно. В базу Россвязи попадут и номера абонентов, пишет «КоммерсантЪ».

Известно, что созданием базы займется Центральный научно-исследовательский институт связи. Пока институт располагает базой по перенесенным номерам сотовых телефонов.