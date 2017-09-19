Село Октябрьское обезопасили от краж электричества

Специалисты «Челябэнерго» отремонтировали линию электропередач, которая ведет к селу Октябрьское на Южном Урале.

Для того, чтобы подготовиться к периоду пиковых нагрузок, энергетики заменили 27 старых опор на железобетонные, а также поменяли 1200 метров провода на самонесущий изолированный. Новые СИП-провода сделают подачу электроэнергии надежнее, а также не дадут возможность

На эти цели было потрачено порядка 900 тысяч рублей. Все работы сделали специалисты ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» с рамках ремонтной программы.