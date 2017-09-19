Автор памятника Калашникову ответил на критику Макаревича

Об открытии памятника в Москве великому оружейнику Михаилу Калашникову «Аргументы недели» ранее сообщали, как и о скандальном высказывании музыканта Андрея Макаревича на счет этого памятника.

Музыкант Андрей Макаревич назвал памятник Калашникову «уродливым», а скульптора, который его создал, «бездарным», пишет «Газета.ру».

Скульптор Салават Щербаков, который создал памятник Михаилу Калашникову, ответил на критику Макаревича. Автор скульптуры выразился в том смысле, что танцор или певец никогда не будет слушать мнение скульптора на тему, как он спел или станцевал. Макаревичу предложено «не лезть в другую профессию», а свое мнение держать при себе и не выдавать его за истину в первой инстанции.