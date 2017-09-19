Отделений почты для инвалидов на Урале стало больше в два раза

В рамках реализации адресной программы по адаптации объектов и услуг почтовой связи на 2017 год, к концу года количество отделений почтовой связи, доступных для людей с инвалидностью в Свердловской области, достигнет 114. Программа создания доступной среды разработана Почтой России в соответствии с приказом Минкомсвязи РФ, определяющим порядок и условия обеспечения беспрепятственного доступа людей с инвалидностью к объектам и услугам почтовой связи.

Стоит отметить, что сейчас 59 отделений почтовой связи Свердловской области связи адаптированы для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. До конца года планируется переоборудовать еще 55 почтовых отделений. Доступные отделения оборудованы удобными входными пандусами и рассчитаны на свободное передвижение инвалидов-колясочников внутри помещения, а также оснащены надписями, выполненными крупным шрифтом для слабовидящих людей. По просьбе посетителя операторы почтовых отделений будут дублировать зрительную и звуковую информацию и оказывать всю необходимую помощь. В эти помещения разрешено входить с собаками-поводырями. Во всех почтовых отделениях региона сотрудники прошли дополнительное обучение по порядку оказания услуг клиентам с инвалидностью.

"Реконструкция почтовых отделений для удобства маломобильных клиентов позволит повысить качество жизни в Свердловской области. Наша цель - обеспечить полную доступность почтовых услуг для людей с инвалидностью", - отметил директор макрорегиона Урал Почты России Дмитрий Киселев.

Инвалиды по слуху и зрению, а также люди с ограниченной мобильностью также могут самостоятельно воспользоваться почтовыми услугами, предварительно найдя на сайте Почты России ближайшее к своему дому отделение почтовой связи (ОПС), обеспеченное условиями для обслуживания граждан с инвалидностью. На сайте pochta.ru также указаны ОПС, предоставляющие людям с инвалидностью, по заявкам клиентов, услуги почтовой связи по месту жительства или дистанционно. В Свердловской области порядка 900 почтовых отделений области осуществляют обслуживание на дому. Почтальоны предоставляют практически все услуги почтовой связи, включая прием и выплату денежных переводов. Для вызова почтальона на дом необходимо позвонить по номеру телефона почтового отделения или оставить соответствующую заявку на сайте Почты России. Во время обслуживания почтальон в обязательном порядке должен представиться и предъявить ведомственное удостоверение. Кроме того, почтальон должен оказывать полное содействие в оформлении сопроводительной документации, дублируя в случаях необходимости речевую и зрительную информацию в доступной для инвалидов форме. Воспользоваться данной возможностью обслуживания на дому смогли за первые 6 месяцев 2017 года порядка 100 клиентов областных отделений связи. Наиболее востребованная услуга на дому - это вручение посылок.