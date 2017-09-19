В начале сентября телеведущая Первого канала Екатерина Андреева появилась в эфире в фирменном пиджаке с надписью Too Late («слишком поздно») на лацкане кармашка.



Многие пользователи соцсетей обратили внимание на эту неброскую деталь и стали строить свои догадки, что бы это значило, какой тайный смысл был заложен в кратком засекреченном послании народу.



Андреева ответила на конспирологические теории по поводу своего пиджака, разместив в Instagram-аккаунте несколько запутанный пост и свою фотографию в футболке, на которой изображен кот с бокалом. Андреева отметила, что некоторые умники начали искать тайный смысл в надписи на жакете, а его-то как раз и не было. «Просто надпись — и фффсеее», — написала она.











