Уволен замглавы Минобрнауки России

Во вторник, 19 сентября, российский премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя главы Минобрнауки России.

Распоряжение об увольнении Вениамина Каганова уже опубликовано на официальном портале правовой информации. В документе уточняется, что он был освобожден от должности замминистра образования и науки России в связи с переходом на другое место работы.

Ранее в СМИ уже появлялись сообщения о том, что Каганов может покинуть свой пост. После этого стало известно, что он ушел на больничный.