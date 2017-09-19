Крым подарил Чечне детскую здравницу на ЮБК

Правительство Крыма безвозмездно передало в государственную собственность Чеченской Республики имущество детского оздоровительного центра «Крымпотребсоюза», расположенного в поселке Сатера под Алуштой.

Соответствующее распоряжение принято на заседании Совета министров РК. Согласно документу, в собственность Чечни передаются спальные корпуса, гостевые дома и другие строения детского оздоровительного центра, а также земельный участок площадью около трех гектаров и движимое имущество здравницы.

Детский оздоровительный центр «Крымпотребсоюза» расположен на берегу Черного моря в 15-ти километрах от Алушты. На территории здравницы располагаются парк, оборудованный раздевалками и навесами галечный пляж, спортивные площадки, летний кинотеатр, библиотека, дискотека, автостоянка, а также одноэтажные корпуса с номерами вместимостью от двух до шести койко-мест, пишет "Аргументы недели" - Крым".

В июле этого года Государственный совет Крыма дал согласие на отчуждение из госсобственности РК имущества детского оздоровительного центра.

Кроме того, Совет министров Крыма безвозмездно передал в государственную собственность Республики Башкортостан имущество Клинического кардиологического санатория для детей и детей с родителями «Юбилейный» в Евпатории. Он расположен на западном побережье Крыма, вблизи озера Мойнаки. Санаторный комплекс состоит из двух- и трехэтажных корпусов, реконструированных в 2004 году. На территории здравницы располагаются парк, кинотеатр, спортплощадка, сауна, библиотека, корты, танцплощадка, медпункт, автостоянка.

