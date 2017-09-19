Информация о "залпе по толпе журналистов" во время учений "Запад-2017" не подтвердилась.

В пресс-службе Западного военного округа заявили, что никаких происшествий с работой армейской авиации в ходе маневров не было. Как уточняет РИА "Новости", сообщения в соцсетях о большом количестве тяжелораненых людей в результате залпа являются или провокацией, или чьей-то "персональной глупостью".

Подчеркивается, что за проведением учений наблюдало огромное количество людей, в частности, военные атташе из пятидесяти стран мира.