Информация о "залпе" по журналистам на учениях "Запад-2017" не подтвердилась
19 сентября 2017, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]
Информация о "залпе по толпе журналистов" во время учений "Запад-2017" не подтвердилась.
В пресс-службе Западного военного округа заявили, что никаких происшествий с работой армейской авиации в ходе маневров не было. Как уточняет РИА "Новости", сообщения в соцсетях о большом количестве тяжелораненых людей в результате залпа являются или провокацией, или чьей-то "персональной глупостью".
Подчеркивается, что за проведением учений наблюдало огромное количество людей, в частности, военные атташе из пятидесяти стран мира.