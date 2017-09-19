Борис Дубровский оценил новую линию розлива меди на «Карабашмеди»

Вчера, 18 сентября, губернатор Челябинской области посетил ЗАО «Карабашмедь» (который входит в состав РМК) и дал старт работам по наладке нового оборудования для розлива черновой меди. Благодаря этому будут минимизированы выбросы и улучшится производительность завода.

На экскурсии, которую провел для Бориса Дубровского председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин, первые лица посетили модернизированные цеха и познакомились с новой системой газо- и пылеочистки. Также они увидели новую замкнутую систему очистки стоков.

Борис Дуровский отметил масштабность реконструкции и полное выполнение всех заявленных мероприятий по улучшению экологии.

. - Все, что компания планирует и заявляет, все реализуется, - отметил он. - Мы увидели практически окончание реконструкции металлургической части завода. Все эти меры позитивно сказываются на экологии.

Председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин уточнил, что за последние 12 лет в развитие и повышение экологической безопасности «Карабашмеди» инвестировано свыше 16 миллиардов рублей. Плюс еще четыре миллиарда будет вложено в этом и следующем году. Благодаря этому объемы производства черновой меди вырастут до 150 тысяч тонн в год, а также улучшатся условия труда специалистов и экологическая составляющая производства.

- Благодаря модернизации производства нам в 20 раз удалось сократить объем выбросов по сравнению с 2000 годом, - отметил Игорь Алтушкин.