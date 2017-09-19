Губернаторская драма

Одержавший победу на выборах губернатора Севастополя Дмитрий ОВСЯННИКОВ принес присягу и официально вступил в должность. Торжественная церемония прошла в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского.

Вы только вдумайтесь: губернатор дает присягу на сцене драмтеатра… Как иронично и одновременно символично это выглядит!

ОВСЯННИКОВ поклялся соблюдать конституцию, федеральное законодательство, устав и законы Севастополя, честно и добросовестно исполнять все обязанности, охранять права и свободы человека и гражданина, способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей, пишут "Аргументы недели -Крым".

Такой присяге, наверное, поверил бы даже Станиславский. Но народ намного требовательнее, ему нужно время, чтобы делать выводы. Будем надеяться, что это не станет очередным спектаклем на подмостках Севастополя и ОВСЯННИКОВУ поверят не только ценители хорошей актерской игры.