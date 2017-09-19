Крым, как причина реформ

Международное право нуждается в реформировании по части легитимности проведения референдумов о независимости отдельных территорий из-за неоднократных прецедентов, произошедших в том числе в Крыму.

Об этом в рамках круглого стола на тему: «США – Европа – Россия: геополитика и столкновение идеологий» сообщил политолог, член Общественной палаты республики Денис БАТУРИН.

Его участники, говоря о законности Общекрымского референдума, воспоминали народные волеизъявления о независимости в Косово и Южном Судане, а также предстоящие в Каталонии (Испания) и Иркаском Курдистане.

«То, о чем мы говорим, приводя множество примеров, говорит об очевидном: наверное, цивилизация подошла к тому, что необходима какая-то реформа международного права. Если есть прецеденты, которые множатся, необходимо реагировать», – сказал политолог.

БАТУРИН считает, что необходимо учитывать политические и социальные условия, в которых проходят референдумы о независимости, такие как угроза жизни, безопасности территории и граждан, проживающих на этих территориях. При этом в международном праве, говорит он, об этом ничего не сказано, пишет "Аргументы недели - Крым".

«А те прецеденты, которых набралась уже критическая масса, заставляют поставить вопрос: как мы будем включать вопрос политической ситуации в юридические позиции, в частности, в референдумы?» – вопрошает политолог.

В свою очередь президент Института международного права, президент Академии права Таллинского университета Рейн МЮЛЛЕРСОН не согласился с тем, что назрела необходимость проведения реформы международного права.

Он считает, что проведение референдума в Крыму и последующее присоединение его к России уже воспринимается в мире как факт, так как ничего «назад вернуть нельзя».

По словам МЮЛЛЕРСОНА, необходимо вернуться к старому международному праву, которое «уважает территориальную целостность государств» и в исключительных случаях может поддержать стремление национальных меньшинств к независимости.

«Потому что вы же не хотите, чтобы Россию развалили? Вы хотите территориальную независимость России и Крыма?» – спросил он у участников.