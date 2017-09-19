В Общественной палате возмутились новым «зашкваром» Урганта

Глава Национального родительского комитета и эксперт Общественной палаты РФ Ирина Волынец раскритиковала Ивана Урганта за шутку о Великой Отечественной войне.

В последнем выпуске своей программы ведущий «воскресил» героя телесериала «Отчий берег» Макара Морозова. Ургант «вернул к жизни» лежавшего на полу Алексея Кравченко, сыгравшего Макарова, заявив, что актеру не заплатят гонорар за участие в сериале.

Ирина Волынец на своей странице в Facebook обвинила Ивана Урганта в цинизме и безвкусице. По словам женщины, ведущий устроил «зашквар» и оскорбил чувства зрителей, смотревших «Отчий берег».

Напомним, ранее ведущий Первого канала спровоцировал скандал своей шуткой о программе Владимира Соловьева.