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Опасный прецедент: решение краснодарского суда ставит крест на строительстве

Сколько лет необходимо работать, не покладая рук, чтобы заработать 12,5 млн рублей?

19 сентября 2017, 10:25 [«Аргументы Недели», Глеб ЛЕДНЁВ ]

Опасный прецедент: решение краснодарского суда ставит крест на строительстве

Краснодарский краевой суд (ККС) своим решением по делу 33-9651/2017 сообщает: работать не надо. Надо купить квартиру и подать в суд на застройщика. Повод может даже не иметь отношения к действительности: заявите, что в гостиную залетело НЛО. Разницы нет: всё равно это никто не будет проверять. 

Бред, скажет кто-то. Судебная практика в городе Краснодаре, ответим мы.

 

Сколько стоит прецедент

«Краснодарское правосудие» и до этого вызывало резонанс в масштабах страны, гнев и общественное возмущение: достаточно вспомнить свадьбу дочери судьи ККС Елены Хахалевой. На этот раз краевой суд пошел дальше и создал печальный прецедент, «благодаря» которому развитие жилищного строительства в России может оказаться под угрозой.

Немыслимое и беспрецедентное решение вынесла судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда 16 мая этого года – по нему в пользу физического лица взыскали 12,5 млн. рублей. Эксперты-юристы рассказывали это, как главный анекдот года, потому что более нелепого постановления наша судебная система едва ли принимала за всю свою историю: больше четверти суммы приходилась на возмещение моральных страданий. И хотя у суда не было ни одного документального подтверждения буйной фантазии «измученной» истицы, принять решение ему это не помешало. Какой судья в здравом уме и твёрдой памяти сделает так? Очевидно, только тот, у кого есть в деле существенный интерес. И, судя по всему, служители «краснодарского правосудия» настолько увлеклись соблюдением собственных интересов в рамках «квартирного дела», что даже не заметили, как подорвали самые основы действующего законодательства! 

 

Зачем работать, если можно судиться?

Так за что же присудили застройщику ООО «Оазис» выплату в 12,5 млн руб.? Истица – Юлиана Дюлгерска - купила квартиру в Сочи, на 19-м этаже новой высотки. Девушка приобрела её не у застройщика, а у перекупщика, юридического лица: тому она досталась за 3,9 млн руб., а продал он её за сумму на 1 млн больше. По словам новой хозяйки, во время дождя квартиру якобы залило, и она сочла это недостатками, виноват в которых застройщик. Из-за этого девушка (а судя по её профилю ВКонтакте, она молодая девушка), как следует из её иска, не могла начать ремонт и въехать в квартиру. Поэтому она обратилась в районный суд с иском о взыскании 12 450 000 руб., в том числе неустойки за нарушение закона о защите прав потребителя - 4 900 000 руб., морального ущерба – 3 400 000 руб. и штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя – 4 150 000 руб. 

Вам тоже кажется эта арифметика гипертрофированной? 3,4 млн руб. морального ущерба (по 200 тыс. руб. за каждый из 17 месяцев) – и это при том, что у нас родственникам погибших, скажем, в авиакатастрофе выплачивают в разы меньше. Истицу ничуть не смущало, что она обращается со своими претензиями к застройщику, реализовавшему жильё за 3,9 млн, но свои расчёты строит от цифры 4,9 млн. В такой логике лет через пять, если бы квартиру перепродали несколько раз, очередной её хозяин считал бы неустойку, отталкиваясь от суммы 700 млн руб. А ведь статья 28 того же закона «О защите прав потребителя» говорит, что суд должен брать за основу не стоимость выполненных работ, а цену квартиры.

Но суть даже не в этом. Чтобы установить, что протечки в квартире действительно были, надо провести экспертизу. То есть эксперт должен видеть жилое помещение, находиться внутри него. И оценить, проникала ли вода извне и что стало тому причиной – недобросовестная работа подрядчика или что-то другое? Ну, открытое окно, например. И какова, наконец, цена ущерба? Но это – в логике и правилах обычного правосудия, но не краснодарского.

 

Эксперт и ныне там

Суд дважды назначал такую экспертизу, но судебный эксперт так и не смог попасть в квартиру, - собственника в ней не было (хотя на странице Ю. Дюлгерска ВКонтакте сказано, что она живёт в Сочи). Похоже, девушка не стремилась открыть суду правды. 

Как и следовало ожидать, суд отказал в удовлетворении исковых требований в полном объеме, поскольку достоверных доказательств протечки, причиненного материального и морального ущерба ему никто не предоставил. Недовольная хозяйка сочинской квартиры подала апелляцию, но следующая инстанция оставила решение районного суда без изменения. 

Однако, дьявол, как всегда, кроется в деталях: Президиум Краснодарского краевого суда рассмотрел кассационную жалобу и указал на нарушение районным судом порядка уведомления сторон при назначении даты проведения экспертизы. Так дело вернулось в апелляционную инстанцию. 

 Что должны были сделать там? Правильно, назначить новую экспертизу. Однако тут в механизме правосудия произошло невероятно: суд удовлетворил исковые требования, не собрав подтверждений!  

За те 2 года, в течение которых рассматривали дело, судебному эксперту так и не удалось попасть в апартаменты. В деле нет ни одной фотографии самой квартиры и ее недостатков. Должно было насторожить суд и то, что в своих требованиях истица не просит их устранить! Почему? Да потому, что еще до момента обращения в суд застройщик уже сделал это. Подтверждает это акт о выполненных работах, который подшит к делу. Может быть, обратное установила судебная экспертиза? Тоже нет.  Однако по какой-то, ведомой лишь ему причине, суд применяет статью 13 Закона РФ «О защите прав потребителей». По ней при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

 

Стройку можно закрывать

Предприимчивость и коммерческая хватка истицы и представителей Краснодарского краевого суда поражает. Фантастическая инвестиция – вложить деньги в одну квартиру, а «заработать» ещё на две! А то, что теперь все застройщики и девелоперы «от Москвы до самых до окраин» попали в идиотское положение, когда каждый покупатель поспешит подать иск по аналогичным статьям, заявив о любых существующих и несуществующих недостатках, и за пару-тройку лет полностью парализует стройкомплекс, - это так, нюанс. При таком раскладе работу можно сворачивать уже сейчас, а продажи прекращать, иначе за каждый дом застройщику надо будет выплачивать покупателям три цены.

23 августа 2017 г. Президиум Краснодарского краевого суда рассмотрел кассационную жалобу застройщика, который обжаловал предыдущее решение – вопиющее, противоречащее задаче президента Владимира Путина по построению правового государства. Дело снова направлено на уровень ниже, а строители ждут экспертизы. И справедливости. Да и участие региональных властей здесь было бы не лишне, особенно главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, который ранее работал заместителем губернатора Кубани по вопросам имущественных, земельных и правовых отношений.

Мы будем следить за развитием событий.

 

 

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Глава Ростуризма высказался насчет грязи в Сочи

Глава Ростуризма высказался насчет грязи в Сочи

Глава Ростуризма Олег Сафонов прокомментировал сообщения о страшной грязи на курортах в Сочи. По мнению руководителя Федерального агентства по туризму, информация о зонах отдыха подается необъективно.

//Спорт

Беременная подруга Криштиану Роналду показала потрясающее обручальное кольцо

Беременная подруга Криштиану Роналду показала потрясающее обручальное кольцо

Беременная возлюбленная легендарного футболиста Криштиану Роналду продемонстрировала потрясающее обручальное кольцо. Украшение 22-летняя Джорджина Родригес показала во время посещения футбольного матча.

//В мире

NASA показало процесс развития урагана "Мария" (ВИДЕО)

NASA показало процесс развития урагана "Мария" (ВИДЕО)

Ураган "Мария" образовался в Атлантическом океане 18 сентября, скорость ветра составляла 130 км/ч, но уже в течение суток она возросла до 260 км/ч, достигнув пятой, наивысшей, категории опасности.

//Политика

В Вашингтоне заявили о «вечности» антироссийских санкций

В Вашингтоне заявили о «вечности» антироссийских санкций

Ранее «Аргументы недели» писали, что США отказались снять санкции в отношении России после выполнения минских соглашений. С соответствующим заявлением выступили в Государственном департаменте.

//В мире

На Украине за полгода стало на 130 тысяч жителей меньше

На Украине за полгода стало на 130 тысяч жителей меньше

За первые шесть месяцев текущего года численность населения Украины сократилась на 128,5 тыс. человек. Соответствующие данные во вторник, 19 сентября, предоставила Государственная служба статистики.

//Происшествия

Оставленный без присмотра 4-летний ребенок выжил после падения с 13 этажа

Оставленный без присмотра 4-летний ребенок выжил после падения с 13 этажа

Следственное управление СКР по Кировской области начало доследственную проверку по факту падения четырехлетнего ребенка из окна 13 этажа. Инцидент произошел накануне в жилом доме по улице Мостовицкая.

//Происшествия

«Альфа-банк» подсчитал убытки от взрыва банкомата

«Альфа-банк» подсчитал убытки от взрыва банкомата

Под покровом ночи злоумышленники взорвали банкомат на Лермонтовском проспекте столицы. Терминал принадлежал «Альфа-банку». В результате инцидента, произошедшего на первом этаже жилого дома, никто не пострадал, не считая кредитной организации.

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