Краснодарский краевой суд (ККС) своим решением по делу 33-9651/2017 сообщает: работать не надо. Надо купить квартиру и подать в суд на застройщика. Повод может даже не иметь отношения к действительности: заявите, что в гостиную залетело НЛО. Разницы нет: всё равно это никто не будет проверять.

Бред, скажет кто-то. Судебная практика в городе Краснодаре, ответим мы.

Сколько стоит прецедент

«Краснодарское правосудие» и до этого вызывало резонанс в масштабах страны, гнев и общественное возмущение: достаточно вспомнить свадьбу дочери судьи ККС Елены Хахалевой. На этот раз краевой суд пошел дальше и создал печальный прецедент, «благодаря» которому развитие жилищного строительства в России может оказаться под угрозой.

Немыслимое и беспрецедентное решение вынесла судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда 16 мая этого года – по нему в пользу физического лица взыскали 12,5 млн. рублей. Эксперты-юристы рассказывали это, как главный анекдот года, потому что более нелепого постановления наша судебная система едва ли принимала за всю свою историю: больше четверти суммы приходилась на возмещение моральных страданий. И хотя у суда не было ни одного документального подтверждения буйной фантазии «измученной» истицы, принять решение ему это не помешало. Какой судья в здравом уме и твёрдой памяти сделает так? Очевидно, только тот, у кого есть в деле существенный интерес. И, судя по всему, служители «краснодарского правосудия» настолько увлеклись соблюдением собственных интересов в рамках «квартирного дела», что даже не заметили, как подорвали самые основы действующего законодательства!

Зачем работать, если можно судиться?

Так за что же присудили застройщику ООО «Оазис» выплату в 12,5 млн руб.? Истица – Юлиана Дюлгерска - купила квартиру в Сочи, на 19-м этаже новой высотки. Девушка приобрела её не у застройщика, а у перекупщика, юридического лица: тому она досталась за 3,9 млн руб., а продал он её за сумму на 1 млн больше. По словам новой хозяйки, во время дождя квартиру якобы залило, и она сочла это недостатками, виноват в которых застройщик. Из-за этого девушка (а судя по её профилю ВКонтакте, она молодая девушка), как следует из её иска, не могла начать ремонт и въехать в квартиру. Поэтому она обратилась в районный суд с иском о взыскании 12 450 000 руб., в том числе неустойки за нарушение закона о защите прав потребителя - 4 900 000 руб., морального ущерба – 3 400 000 руб. и штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя – 4 150 000 руб.

Вам тоже кажется эта арифметика гипертрофированной? 3,4 млн руб. морального ущерба (по 200 тыс. руб. за каждый из 17 месяцев) – и это при том, что у нас родственникам погибших, скажем, в авиакатастрофе выплачивают в разы меньше. Истицу ничуть не смущало, что она обращается со своими претензиями к застройщику, реализовавшему жильё за 3,9 млн, но свои расчёты строит от цифры 4,9 млн. В такой логике лет через пять, если бы квартиру перепродали несколько раз, очередной её хозяин считал бы неустойку, отталкиваясь от суммы 700 млн руб. А ведь статья 28 того же закона «О защите прав потребителя» говорит, что суд должен брать за основу не стоимость выполненных работ, а цену квартиры.

Но суть даже не в этом. Чтобы установить, что протечки в квартире действительно были, надо провести экспертизу. То есть эксперт должен видеть жилое помещение, находиться внутри него. И оценить, проникала ли вода извне и что стало тому причиной – недобросовестная работа подрядчика или что-то другое? Ну, открытое окно, например. И какова, наконец, цена ущерба? Но это – в логике и правилах обычного правосудия, но не краснодарского.

Эксперт и ныне там

Суд дважды назначал такую экспертизу, но судебный эксперт так и не смог попасть в квартиру, - собственника в ней не было (хотя на странице Ю. Дюлгерска ВКонтакте сказано, что она живёт в Сочи). Похоже, девушка не стремилась открыть суду правды.

Как и следовало ожидать, суд отказал в удовлетворении исковых требований в полном объеме, поскольку достоверных доказательств протечки, причиненного материального и морального ущерба ему никто не предоставил. Недовольная хозяйка сочинской квартиры подала апелляцию, но следующая инстанция оставила решение районного суда без изменения.

Однако, дьявол, как всегда, кроется в деталях: Президиум Краснодарского краевого суда рассмотрел кассационную жалобу и указал на нарушение районным судом порядка уведомления сторон при назначении даты проведения экспертизы. Так дело вернулось в апелляционную инстанцию.

Что должны были сделать там? Правильно, назначить новую экспертизу. Однако тут в механизме правосудия произошло невероятно: суд удовлетворил исковые требования, не собрав подтверждений!

За те 2 года, в течение которых рассматривали дело, судебному эксперту так и не удалось попасть в апартаменты. В деле нет ни одной фотографии самой квартиры и ее недостатков. Должно было насторожить суд и то, что в своих требованиях истица не просит их устранить! Почему? Да потому, что еще до момента обращения в суд застройщик уже сделал это. Подтверждает это акт о выполненных работах, который подшит к делу. Может быть, обратное установила судебная экспертиза? Тоже нет. Однако по какой-то, ведомой лишь ему причине, суд применяет статью 13 Закона РФ «О защите прав потребителей». По ней при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Стройку можно закрывать

Предприимчивость и коммерческая хватка истицы и представителей Краснодарского краевого суда поражает. Фантастическая инвестиция – вложить деньги в одну квартиру, а «заработать» ещё на две! А то, что теперь все застройщики и девелоперы «от Москвы до самых до окраин» попали в идиотское положение, когда каждый покупатель поспешит подать иск по аналогичным статьям, заявив о любых существующих и несуществующих недостатках, и за пару-тройку лет полностью парализует стройкомплекс, - это так, нюанс. При таком раскладе работу можно сворачивать уже сейчас, а продажи прекращать, иначе за каждый дом застройщику надо будет выплачивать покупателям три цены.

23 августа 2017 г. Президиум Краснодарского краевого суда рассмотрел кассационную жалобу застройщика, который обжаловал предыдущее решение – вопиющее, противоречащее задаче президента Владимира Путина по построению правового государства. Дело снова направлено на уровень ниже, а строители ждут экспертизы. И справедливости. Да и участие региональных властей здесь было бы не лишне, особенно главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, который ранее работал заместителем губернатора Кубани по вопросам имущественных, земельных и правовых отношений.

Мы будем следить за развитием событий.