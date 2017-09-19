В аэропорту Варшавы Мурадова ждала ловушка

Ситуация с длительной проверкой документов постпреда Крыма при президенте РФ Георгия МУРАДОВА в аэропорту Варшавы, которая помешала ему выступить на совещании ОБСЕ, была спланирована заранее.

Об этом «Аргументам недели – Крым» сообщил политолог Николай КУЗЬМИН, комментируя выступление помощника МУРАДОВА в ОБСЕ с докладом о механизмах соблюдения прав национальных меньшинств, которые применяются в Крыму и могут стать примером для реализации прав русскоязычного нацменьшинства в странах Европы.

«Трудно поверить в то, что задержание МУРАДОВА в аэропорту – это какая-то случайная ситуация. Скорее всего, это было рассчитано на то, чтобы не дать ему слово. А официально не дать выступить на конференции ОБСЕ представителю России, которая является членом ОБСЕ и его финансирует, было бы слишком. Поэтому решили пойти таким путем», – считает эксперт.

Что касается самого документа, с которым российская сторона все же выступила, то он, по мнению политолога, реально отражает ситуацию с исполнением прав народов Крыма и действительно может быть примером для многих стран Западной Европы, где наблюдается дискриминация русскоязычного меньшинства, проблемы с мигрантами, такие, которых в Российской Федерации и близко нет, несмотря на то, что по количеству мигрантов Россия превосходит Европу, сообщают "Аргументы недели-Крым".

«Он может стать примером того, что необходимо обратить внимание ОБСЕ на ситуацию с дискриминацией не только русскоязычных, но и венгров, болгар, румын на территории Украины. И вообще необходимо сравнить, как защищаются права национальных меньшинств коренных народов в Украине и в якобы оккупированном Крыму, где с эти ситуация значительно лучше», – добавил КУЗЬМИН.