Алексей Учитель стал опасаться за жизнь своих близких и коллег

Алексей Учитель опасается за жизнь своих близких и коллег из-за реакции недоброжелателей на выход его фильма «Матильда». Ранее неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание его студии "Лендок" и офис студии "Рок".



"Пока я хожу без охраны и не собираюсь этого делать, но тем не менее. Конечно, я боюсь за жизнь своих близких и моих коллег, если кидают уже бутылки в нашу студию", - сказал режиссер в интервью "Радио Свобода".

Учитель также прокомментировал слова председателя Союза кинематографистов Никиты Михалкова, заявившего, что ситуация вокруг "Матильды" лежит на совести Фонда кино. "Мы два года подряд получали суммы от Фонда кино…, показывали уже снятые кадры и так далее. Утверждает окончательно финансы Попечительский совет. Там стоит подпись Никиты Сергеевича, что он поддерживает этот фильм", - отметил режиссер.

Сам Михалков недавно принял решение выйти из Попечительского совета, подвергнув критике Фонд кино.



