В РЖД готовы осуществить «мечту» Ангелы Меркель

Российские железные дороги (РЖД) готовы осуществить «мечту» канцлера Германии. Ранее госпожа Меркель на встрече с юными гражданами страны рассказала, что хотела бы проехаться по Транссибирской магистрали.

В РЖД пообещали, что приложат максимум усилий, чтобы у канцлера остались самые приятные впечатления от поездки, если ее намерение подтвердится, сообщает РИА Новости.

Во время встречи с детьми Ангела Меркель рассказала не только о своих мечтах, но и о любимой стране и любимом школьном предмете.

«Любимая страна? Вообще-то, Германия. Однако когда-нибудь мечтаю совершить путешествие в Скалистые горы (Северная Америка) и когда-нибудь — по России, по Транссибирской магистрали», — сказала Меркель. Политик добавила, что русский язык был одним из ее любимых школьных предметов.

Транссибирская железнодорожная магистраль является самой длинной (свыше 9 тыс. км) железной дорогой в мире, соединяющей Москву с крупнейшими дальневосточными городами.



