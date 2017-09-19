Более 450 шахтеров не получили выплаты при увольнении в Забайкалье

В Забайкалье более чем 450 шахтерам при увольнении не выплатили положенные суммы.

Инцидент произошел на предприятии "Дарасунский рудник", где накануне работники устроили массовую забастовку. Как уточняет сегодня РИА "Новости", ссылаясь на данные пресс-службы губернатора края, руководство организации воспрепятствовало деятельности государственного инспектора труда в ходе проведения проверки и не предоставило документы по выплатам заработной платы шахтерам.

Отмечается, что возбуждены дела об административном правонарушении, которое предусматривается статьей 19.4.1 КоАП РФ.