Скончался ученый-международник Виктор Кременюк

Советский и российский политолог, специалист в области международных отношений, ученый-американист, член-корреспондент Российской академии наук, заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Кременюк скончался в возрасте 76 лет, сообщается на сайте института.



Кременюк сформировался как ученый под влиянием школы американистики, созданной в Институте США и Канады, куда он перешел на работу в августе 1970 года. С именем ученого связано становление в 70-х годах прошлого века нового направления в российской науке о международных отношениях, характерной чертой которого являлся отказ от устаревших, догматических представлений по ряду ключевых проблем международной политики. В 1990 году Кременюк стал первым в СССР, а затем и в России профессором в сфере современной политологии. На его счету более 30 научных трудов.

Кременюк – лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники за серию закрытых аналитических разработок по международным конфликтам в развивающемся мире. В 2002 году был удостоен первой премии Института урегулирования конфликтов в Нью-Йорке. В 2005 году получил премию МЧС РФ за коллективную работу "Стратегические риски России". В 2007 был признан одним из 2000 выдающихся интеллектуалов XXI века. В декабре 2011 года избран членом-корреспондентом Российской академии наук.



